Mis je mei: unieke DNA-databank voor vermiste personen

‘Sinds 2007 is de politie eigenaar van een DNA-databank, speciaal voor vermiste personen en diens verwanten. Dat is uniek’, zegt de forensisch specialist. In deze databank worden drie soorten DNA-profielen opgeslagen. ‘Dat gaat om de profielen van vermiste personen. DNA wordt hiervoor van gebruiksvoorwerpen van de vermiste gehaald, zoals achtergebleven haren in een kam. In de databank kunnen ook genetisch materiaal van eerste graad verwanten en DNA van ongeïdentificeerde doden of lichaamsdelen worden opgeslagen.’

De forensisch specialist geeft aan dat onbekende doden door een vergelijking in deze DNA-databank een naam kunnen krijgen. Maar alles valt of staat met het gegeven of DNA van de vermiste is veiliggesteld. Verder is het belangrijk dat achterblijvers DNA-materiaal van zichzelf afstaan. ‘Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis en met een getekende toestemmingsverklaring. In die verklaring staat omschreven wat er met iemands DNA gebeurt tijdens het onderzoek. Overigens is deze DNA-databank niet gekoppeld aan de DNA-databank voor strafrechtzaken. Dit heeft te maken met privacy. Het doel van het vrijwillig afstaan van DNA is alleen het terugvinden van een vermiste.’