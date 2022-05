Getuigen gezocht van autobrand in Badhoevedorp

De brandweer heeft het vuur geblust. Meer dan vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Dit zal de politie verder onderzoeken. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. De politie is vooral op zoek naar mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien rond het tijdstip van de brand.

2022085014