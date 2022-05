Getuigen gezocht na explosie woning in Amsterdam-Noord

Omstreeks 20:55 uur komt er een melding binnen bij de meldkamer van een explosie bij een woning aan de Diopter. Op het moment van de explosie is er iemand aanwezig in de woning. Deze persoon weet zichzelf in veiligheid te brengen en is door ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht maar raakte niet gewond. De omgeving is meteen afgezet voor onderzoek. Forensische opsporing heeft ter plaatse onderzoek verricht. De toedracht van de explosie is tot op heden onbekend daarom is de politie op zoek naar getuigen en mogelijke beelden. Op vrijdag 29 april heeft er bij deze woning ook al een explosie plaatsgevonden. Of er een verband is wordt onderzocht.