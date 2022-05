Man belaagt fietssters in Bladel en Reusel: politie doet oproep

Op de Rondweg van Bladel naar Reusel werd op zondag 1 mei rond 3.30 uur een 55-jarige vrouw van haar fiets getrokken door een man, die haar vervolgens in de bosjes seksueel misbruikte. Toen er een fietser langskwam schoot deze het slachtoffer te hulp en is de dader te voet gevlucht in de richting van Bladel. Op datzelfde traject werd ruim een week eerder in tegenovergestelde richting een meisje van 15 jaar bijna van haar fiets getrokken door een onbekende man. Dit gebeurde op donderdag 21 april rond 22.30 uur. Door hard door te fietsen, wist het meisje aan de man te ontkomen. Wat zijn bedoeling was is niet duidelijk. Ook deze man was te voet.



Onderzoek

Het is op dit moment nog onduidelijk of deze zaken met elkaar te maken hebben en of het hierbij om dezelfde dader gaat. Het zou in beide gevallen gaan om een opvallend kleine man en ook de plek van de incidenten komt nagenoeg overeen. De politie doet onderzoek en heeft gesproken met de slachtoffers en mogelijke getuigen.

Oproep

Hebt u in deze buurt iets vergelijkbaars meegemaakt? Dan vragen wij u om zich bij de politie Oost-Brabant te melden. Wees als altijd alert en mocht u over meer informatie beschikken, dan horen we dat graag via 0900-8844. Vanzelfsprekend kan dat ook anoniem via 0800-7000.