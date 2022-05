Drugsdealers aangehouden in Amerongen

Foto: drugshond zoekt naar drugs in auto verdachten.



De politie kwam de mannen op het spoor door een eerder onderzoek dat draaide en door diverse anonieme meldingen. Dit leidde vandaag tot de aanhouding van deze verdachten.

Handelen in drugs

Drugshandel ligt voor een groot deel ten grondslag aan ondermijningsproblematiek. Het witwassen van criminele winsten leidt tot verregaande vermenging van onder- en bovenwereld, de enorme bedragen die omgaan in de drugswereld hebben een aantrekkende werking en de bescherming van die enorme (financiële) belangen leidt tot excessief geweld, niet zelden in de openbare ruimte. Inmiddels is de overheid doordrongen van de ernst van de situatie en is de bestrijding van drugshandel en -productie prioriteit bij de politie en partners.

Signalen

Probeer je niet te laten inpalmen door geld, mooie kleding en dure auto’s, of onder druk te laten zetten. Eenmaal in de greep van criminelen is het lastig daar weer uit te komen. In deze keiharde wereld draait alles om macht en geweld. Dit raakt niet alleen jou, maar ook de mensen waar je om geeft. Realiseer je dat het ‘succes’ van criminelen vaak maar van korte duur is. Maak gebruik van andere talenten. Kijk naar iemand in je omgeving die op een andere manier succes heeft. Wat is ondermijning? De politie hoopt met deze aanhoudingen een bewust signaal af te geven aan de jeugd. Hou uw kind als ouder in de gaten en voer gesprekken met hen over dit onderwerp. Wij zijn de komende dagen actief in Amerongen zichtbaar zijn en aanspreekbaar voor de jongeren en ongeruste bewoners.



Melden helpt

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.