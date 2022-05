Getuigen gezocht van poging tot overval juwelier Vleuten

In de ochtend rond 09.40 uur hoort de eigenaresse van de juwelierszaak een scooter aankomen rijden. Op dat moment ziet zij een persoon naar binnen rennen. Deze persoon richt een vuurwapen op haar en geeft aan dat dit een overval is. De eigenaresse geeft met verheven stem aan dat de overvaller moet vertrekken en gaat zelf achter een muur staan. Zonder buit vertrekt de overvaller en vlucht op een scooter in de richting van de Zuiderburcht over de parkeerplaats. Vanaf daar rijdt hij naar de Buiten de Burchten, parallel aan de busbaan richting het Amadeus. Getuigen zien de scooter nog rijden op de Burchtpromenade, het Siergrassenpad en Pampasgraslaan.

Signalement

Het slachtoffer gaf het volgende signalement op van de verdachte:

ongeveer 1.70 meter

normaal tot dun postuur

volledig in het zwart gekleed, lange mouwen (mogelijk een jack), lange broekspijpen

redelijk grote zwarte sporttas, deze zat met een band schuin van de ene schouder naar de heup

mogelijk een mat zwarte helm, daaronder waarschijnlijk een bivakmuts

Getuigen gezocht

In het onderzoek naar de identiteit van de verdachte, komt recherche graag in contact met getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken. Heeft u informatie over of (telefoon)beelden van deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Weet u wie er mogelijk betrokken was bij de overal? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem melding maken? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Slachtofferhulp

De stichting Slachtofferhulp Nederland biedt gratis emotionele hulp bij impactvolle gebeurtenissen. Bent u getuigen geweest en wilt u hulp? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101.