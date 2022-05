Omstanders maken het verschil

De jonge vrouw stond met haar fiets te wachten bij het verkeerslicht aan de Brinkweg nabij de parkeergarage Gooise Brink toen zij volkomen onverwacht door een andere man met een mes in haar schouder werd gestoken. De man wist daarbij een tas van de vrouw buit te maken. Twee zeer alerte omstanders handelden zeer accuraat en gingen direct achter de man aan en wisten hem te overmeesterden. Een actie die niet geheel zonder gevaar was, maar die mede door hun direct handelen leidde tot de aanhouding van de verdachte, zonder dat daarbij anderen gewond raakten. Het meisje raakte lichtgewond en was ondanks dat zij enorm was geschrokken aanspreekbaar. Zij werd behandeld aan een lichte verwonding aan haar schouder. De verdachte (37) die was aangehouden, werd overgebracht naar een politiebureau. De man maakte een afwezige indruk en komt voor ter zake van verward gedrag. De politie spreekt haar waardering uit voor het zeer accurate handelen van het tweetal.