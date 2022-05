Zedenincidenten Nieuwerkerk aan den IJssel: getuigen gezocht

In de speeltuin van het Essepark benaderde een onbekende man op maandag 25 april rond 13.15 uur drie kinderen die daar aan het spelen waren. Hij deed hen een ongepast voorstel en vertrok daarna in onbekende richting.



Op donderdag 12 mei toonde een onbekende man zijn geslachtsdeel aan een volwassen vrouw in het Groene Hart Park rond 14.00 uur.



Op het Kroonkruid sprak een onbekende man woensdag 18 mei rond 16.00 uur twee kinderen aan en deed hen een ongepast voorstel.



Onduidelijkheid over verdachte

Het is onduidelijk of het bij de drie incidenten om dezelfde volwassen man gaat. Tot nu toe is er nog geen eenduidig signalement van de verdachte(n).



Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die op maandag 25 april, donderdag 12 mei of woensdag 18 mei iets verdachts hebben gezien in de middaguren in Nieuwerkerk aan den IJssel. Heeft u meer informatie of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook informatie delen via het onderstaande tipformulier.



Bel de politie bij een verdachte situatie

Ziet u iets verdachts? Bel dan direct 112. De politie neemt elke melding over een mogelijk zedenincident serieus. Om ons te helpen vragen wij om een duidelijk signalement van de verdachte. Denk daarbij aan de omschrijving van kleding, lengte en specifieke lichaam- en gezichtskenmerken.