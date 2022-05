Getuigen gezocht van vrijheidsberoving

Op donderdag 19 mei rond 22.00 uur kreeg de politie een melding dat een 18-jarige man zijn familie had laten weten dat hij tegen zijn zin meegenomen was in een personenauto. Dat zou gebeurd zijn op de Vlasmeersestraat in Vught. Hij zou daarbij ook bedreigd zijn met een vuurwapen.

Rond 3.00 uur zou hij uiteindelijk zijn afgezet bij een vakantiepark aan de Patrijslaan in Mierlo. Hij was ongedeerd en werd daar even later aangetroffen door toevallig passerende politiemensen die bezig waren met hun surveillance.

Onderzoek

Uiteraard startte de politie direct na de eerste melding een onderzoek. Het is nog volstrekt onduidelijk wat de exacte toedracht of de aanleiding is geweest van dit incident. Over de route die de wagen heeft afgelegd is niets bekend. In de wagen zaten naast het slachtoffer vermoedelijk drie mannen, mogelijk met een bivakmuts over het hoofd. Het enige dat bekend is over de auto zelf is dat hij zwart van kleur was.

Dit kan natuurlijk opgevallen zijn. We roepen dan ook iedereen die de wagen mogelijk heeft zien rijden op om zich bij ons te melden. Uiteraard krijgen we ook graag informatie als mensen het incident op de Vlasmeersestraat in Vught hebben gezien, of de auto hebben zien stoppen op de Patrijslaan in Mierlo.

Melden kan via de onderstaande mogelijkheden.