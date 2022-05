Politieonderzoek na aantreffen zwaargewonde man in buitengebied

Een passant meldde vrijdagochtend kort na half acht dat er een bewusteloze man op een bospad aan de Margriet naast een auto lag. Gealarmeerde hulpdiensten waren snel ter plaatse en de man werd naar een ziekenhuis vervoerd. Hij was zwaargewond en buiten bewustzijn. Op basis van de eerste bevindingen van de collega’s rees het vermoeden dat de man mogelijk het slachtoffer was van een misdrijf. We hebben een vermoeden wie de man is, maar dat hebben we nog niet officieel kunnen vaststellen.



Onderzoek ter plaatse

De omgeving van de aangetroffen auto werd ruim afgezet ten behoeve van het sporenonderzoek. Wij deden forensisch sporenonderzoek rond en in de auto. Om de sporen tegen het voorspelde noodweer te beschermen werd een tent over de auto geplaatst. De auto zal in een later stadium nog op een andere plek nader op sporen worden bekeken. Vanuit de lucht werden door een drone en door de bemanning van een politiehelikopter beeldopnames van de locatie en de omgeving gemaakt. Ook zetten we speurhonden in en stelden we sporen veilig voor nadere analyse.



Terughoudend

Vooralsnog is veel onduidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld en hoe lang de man daar gelegen heeft. In deze fase van het onderzoek kijken we altijd breed en houden we met heel veel zaken rekening. Eén bepaald scenario is daarin nog niet te benoemen. We zetten de feiten op een rij. Wij zijn daarom terughoudend met het delen van veel detailinformatie over de aangetroffen sporen en de bevindingen. Dit zou ons onderzoek op een later moment kunnen frustreren.



Getuigen

De plaats waar de auto en de man werden gevonden ligt langs het Drongelens Kanaal. Het is een plak waar veel wandelaars en fietsers komen. In de directe omgeving ligt een mountainbike route. Mogelijk heeft iemand iets gezien dat ons kan helpen in het onderzoek? Misschien heeft iemand de auto op die plek of in de buurt gezien? Het gaat om een opvallende zwarte auto met een roze/rood dak. Misschien weet iemand te vertellen wanneer de auto in elk geval nog niet op deze locatie stond? Iedereen die denkt informatie te hebben dat ons kan helpen in het onderzoek roepen we op dit met ons te delen. Bel met uw informatie met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem via de M-lijn, 0800-7000.