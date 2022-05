Update onderzoek Xavier

Het gebied waar het lichaam is aangetroffen, wordt op dit moment doorzocht op mogelijke sporen. Daarnaast worden in de omgeving mogelijke camerabeelden veilig gesteld. Ook getuigen worden gehoord. Daarnaast komt de politie graag in contact met mogelijke getuigen die zich nog niet gemeld hebben. Xavier is voor het laatst woensdagavond 11 mei om 22:30 uur gezien bij Ligne in Sittard. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die zich rond of na 22:30 uur bij Ligne of in danwel rondom het gebied Kollenberg begaven die woensdagavond. Zij worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of eventueel anoniem informatie te delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



Dat geldt ook voor mogelijke getuigen die voor dat tijdstip iets gezien hebben of wellicht iets gehoord hebben dat van belang kan zijn voor het onderzoek. Daarnaast zijn ook mogelijke camerabeelden interessant voor het onderzoek. Beschik je over camerabeelden van het gebied tussen Ligne en De Kollenberg die mogelijk interessant kunnen zijn voor het onderzoek? Upload deze dan via www.politie.nl/upload

Eerder werd bekend gemaakt dat de fiets van het slachtoffer, een zwarte herenfiets van het merk Cortina, ook nog niet gevonden is. Deze herenfiets is voorzien van een traditionele koplamp, een standaard en trommelremmen aan de voorzijde. De fiets is nog altijd niet terecht. Ook de pet van het slachtoffer, een zwarte pet met goudkleurige letters, is nog niet terecht. Beide kunnen wel belangrijk zijn voor het onderzoek. Mocht u de fiets en/of het petje aantreffen, bel dan 0900-8844 en stel de spullen niet zelf veilig.