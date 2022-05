Verdachte aangehouden voor brandstichting Schoonebeek

De afgelopen week zijn er meerdere branden geweest in Schoonebeek. Eerder deed de politie al een getuigenoproep voor de brand aan de Burgemeester Osselaan die zaterdag- op zondagnacht plaatsvond. Daarna heeft er aan diezelfde straat nog een brand gewoed. Bij het zwembad werd deze week een vernieling gepleegd en bij de sporthal aan De Kampen werd brand gesticht.

Heterdaad

Gezien deze incidenten hebben we zowel opvallend- als onopvallend extra gesurveilleerd in Schoonebeek deze week. Afgelopen nacht werd er opnieuw brand gesticht bij het zwembad en brand gesticht bij een woning aan de Sieversmaat. Ook vannacht waren wij onopvallend aanwezig. Daardoor hebben wij een verdachte kunnen aanhouden voor de incidenten van afgelopen nacht. Het gaat om een 37-jarige man uit Schoonebeek.

Onderzoek

De verdachte zit vast en zal worden verhoord. Er wordt onderzocht of de verdachte ook betrokken is geweest bij de eerdere branden en vernielingen in Schoonebeek. Omdat ook deze nog altijd in onderzoek zijn is informatie nog steeds welkom.

Informatie

Heeft u informatie die mogelijk verband houdt met de branden of vernielingen op hieronder genoemde data en locaties? Neem dan contact met ons op. Heeft u beelden, deel die dan met ons. Ook als u andere opvallende zaken heeft opgemerkt horen wij het graag, bijvoorbeeld iemand die op vreemde tijdstippen thuiskomt of naar brand ruikt. Bel met ons via 0900-8844 of gebruik het tipformulier via onderstaande link.