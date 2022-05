BOA aangereden

Een BOA zag kort voor het incident dat een bromfietser zonder kentekenplaat en helm met hoge snelheid over de weg reed. Toen de bromfietser stopte, sprak de BOA hem aan, maar de bromfietser gaf gas en reed recht op de BOA, die voor hem stond, af. Ze vielen waarna de bestuurder te voet wegvluchtte. De bromfiets is achtergebleven. De politie nam het voertuig voor onderzoek in beslag en nam aangifte op van poging zware mishandeling.

Publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft.. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.