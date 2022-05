Politie zoekt getuigen mishandeling

Wormerveer - Op donderdag 19 mei is rond 22 uur op de Markstraat in Wormerveer een 28-jarige man uit Zaanstad mishandeld. Vier jongens van 16 en 17 jaar oud zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het slachtoffer is na de mishandeling voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer en meerdere verdachten waren voorafgaand aan het incident in een supermarkt aan het Marktplein in Wormerveer.