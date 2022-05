Aangetroffen lichaam in kanaal Almelo – De Haandrik is van de vermiste Jihad Jafo

Uit de sectie is vandaag gebleken dat het gaat om het lichaam van de sinds 6 december vorig jaar vermiste 33-jarige Jihad Jafo uit Enschede. De politie beschikt over aanwijzingen dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Heeft u een tip over deze zaak?

Het onderzoek in deze zaak is in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die tips hebben. Beschikt u over informatie die de politie kan helpen? Dat kan in de vorm van een tip of bijvoorbeeld beelden. Beide kunnen met het onderstaande tipformulier worden gestuurd naar de politie. U kunt ook bellen met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Als u anoniem een melding wilt doen, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

(2021572539/hk)