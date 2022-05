1035 bekeuringen na extra controle op afleiding in het verkeer

Verkeersdoden

Vooral in onze eenheid (Noord-Holland) ligt het aantal verkeersongevallen met zwaar letsel of dodelijke afloop hoog. Dit jaar zijn er al 25 mensen overleden in het verkeer. Ook het aantal mensen dat onder invloed van de weg is gehaald, ligt hoog. In 2022 gebeurde dat al ruim 1250 keer, zo blijkt uit onze cijfers. Steeds meer automobilisten worden betrapt op rijden onder invloed, maar ook op telefoongebruik achter het stuur. Voor het rijden onder invloed van alcohol blijkt dat bij een promillage van 0,5 ‰ de kans op een ongeval met 40% toeneemt.



Schokkende resultaten

De politie zie je doorgaans niet in een touringcar rondrijden. Voor deze actieweek bleek het toch een bijzonder effectief vervoersmiddel; de resultaten liegen er niet om. Maar liefst 242 bekeuringen (van de 897) zijn uitgedeeld tijdens de twee handhavingsdagen op de wegen in Noord-Holland. Deze werden gehouden op woensdag 18 mei en donderdag 19 mei en maakten deel uit van de actieweek ‘afleiding in het verkeer’.