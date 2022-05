Woninginbrekers aangehouden na achtervolging

Getuigen hadden informatie doorgegeven over een weggereden voertuig. Korte tijd later zien agenten het voertuig rijden in de richting van Amsterdam. Tijdens een achtervolging die volgt worden meerdere auto’s van omstanders geraakt door het voertuig van de verdachten.



In de omgeving van het Jan Springerhof in Amsterdam rijden de verdachten zich klem en gaan er te voet vandoor. Na een zoekactie weten agenten twee verdachten aan te houden. Bij de achtervolging en de zoekactie kreeg de politie Noord-Holland hulp van de politie eenheid Amsterdam. De verdachten zijn voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en onderzoek.



Mensen met schade aan hun voertuig kunnen zich melden bij de Politie Noord-Holland via 0900-8844.