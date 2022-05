Dodelijke aanrijding aan de Haven in Ridderkerk

Rond 02.30 uur zag de beveiliging van het terrein aan de Haven in Ridderkerk drie personen tussen de containers wegrennen. Wat ze daar precies deden, wordt onderzocht. De beveiliging alarmeerde de politie en samen met de beveiliging gingen ze op zoek naar deze drie personen. Een 27-jarige man uit Heeze kon aangehouden worden. Even later vond er een aanrijding plaats op het terrein tussen een vrachtwagen en één van de drie mannen. Hij overleed ter plekke, hulp mocht helaas niet meer baten. De toedracht van de aanrijding wordt onderzocht door de verkeersongevallenanalisten van Team Verkeer en de Forensische Opsporing. De politie is nog op zoek naar de derde betrokken persoon.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie voor de politie? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande manieren.