Burgernetbericht kan snel afgesloten worden na aanhouding verdachte

De reden dat het bericht naar de abonnees van Burgernet verstuurd werd, was omdat deze man een medewerker van een bedrijf op industrieterrein De Poel had bedreigd met het mes. Ook zou de man vernielingen hebben aangericht in het bedrijf. Toen de politie werd gebeld vertrok de man op de fiets.

Agenten hielden de verdachte aan bij zijn woning in het centrum van Goes. Het gaat om een 40-jarige man. Het mes dat hij gebruikt had bij de bedreiging is in beslag genomen door de politie. De verdachte is ingesloten in een politiecellencomplex en wacht daar tot hij een verklaring mag afleggen.