Onderzoek naar overleden persoon in uitgebrande auto

Rond 01.30 uur ontving de politie melding van een reeks flinke knallen, een explosie en het geluid van een claxon. Politieagenten ter plaatse troffen een brandende auto, na het blussen werd het levenloze lichaam aangetroffen.

Forensische en tactische rechercheurs doen momenteel onderzoek. Enerzijds om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en sporen veilig te stellen op het plaats delict, anderzijds om te achterhalen wat er precies gebeurd is. De brandweer voert een warmtescan in de omgeving uit, om er zeker van te zijn dat er niet meer slachtoffers zijn.

Getuigen gezocht

De recherche vraagt evt. getuigen zich te melden. Heeft u rond de klok van 01.00 uur - 00.30 uur iets opmerkelijks gezien of gehoord in de omgeving van de Galeiweg? Beschikt u wellicht over camerabeelden of beelden van een dashcam? Neem dan contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Op die manier kunt u de recherche mogelijk helpen bij dit onderzoek.