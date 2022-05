‘Elke collega die dit meemaakt, is er één te veel’

Verbinding zoeken

Er zullen politiemensen zijn die de situaties uit de documentaire herkennen, maar deze anders hebben beleefd of er anders op terugkijken. Van Essen: ‘Dat mag er ook zijn. Belangrijk is dat we zorgen dat dit niet leidt tot verdeeldheid, maar bijdraagt aan verbinding. Het gaat om de onderliggende boodschap van deze documentaire. Dat is dat discriminatie en uitsluiting voorkomen, ook binnen de politie. En dat de impact voor collega’s enorm is. Daar moeten we ons van bewust zijn. En er alles aan doen om het te veranderen.'

De korpschef hoopt dan ook dat iedereen de documentaire gaat bekijken. ‘In veel organisaties – ook binnen ons korps – is het gesprek gaande over veiligheid op de werkvloer. Maatschappelijke ontwikkelingen en het publieke debat – zoals naar aanleiding van de dood van George Floyd, de Black Lives Matter-protesten of de gebeurtenissen rondom The Voice of Holland – helpen daarbij. Dat geldt ook voor media-aandacht voor het onderwerp; door het zichtbaar te maken, wordt het bespreekbaar. Deze documentaire helpt daar ook bij.’