Twee verdachten aangehouden na steekincident

Aan het begin van de avond kwam een melding binnen van een steekpartij aan de Jelle Zijlstrastraat. De politie kwam bij de locatie en vond een gewonde man op de stoep voor een appartementencomplex. Hij bleek bij een conflict in huiselijke sfeer gestoken te zijn met een mes. Meerdere ambulances en een Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd na de eerste hulp vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling aan zijn verwondingen. De politie startte direct een onderzoek en hield in een woning aan de Jelle Zijlstrastraat de 24-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Later werd ook de tweede verdachte aangehouden. Beiden zitten nog vast voor verhoor.



De recherche doet verder onderzoek naar de steekpartij en zoekt nog getuigen. Heeft u rond 19:40 uur iets gezien van het incident? Heeft u een camera bij uw woning/ bedrijf of auto en mogelijke beelden van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips en camerabeelden direct uploaden via het tipformulier.



2022101378



Rectificatie - In het twitterbericht op Pol_KENland is eerder een foutieve leeftijd van het slachtoffer genoemd. De man is 59 jaar oud.