Politie doet onderzoek naar oorzaak woningbrand

In verband met de rookontwikkeling werden een aantal omliggende woningen ontruimd. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend en daarom doet de politie onderzoek. Dit onderzoek doet de afdeling Forensische Opsporing. Zij onderzoeken of de brand mogelijk is veroorzaakt door kortsluiting of dat er toch sprake is geweest van brandstichting. Benieuwd hoe zo’n onderzoek gaat? In onderstaande video kunt u zien hoe dat gaat. <tekst gaat verder onder de video>