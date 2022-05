Team West: jonge overvaller kapsalon gezocht

Overval kapsalon | Den Haag

Op zaterdagmiddag 18 december komt een overvaller een kapsalon aan de Eksterhof in de Haagse wijk Ypenburg binnen. Hij bedreigt een kapster met een hamer en slingert deze ook nog in haar richting. Daarna rent hij met een buitgemaakt geldbedrag de kapsalon uit in de richting van de Nootdorpse Landingslaan. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een jonge overvaller. Daarom worden in de uitzending niet-herkenbare camerabeelden getoond van de verdachte. Als de verdachte zich niet voor volgende week heeft gemeld of niet is herkend, worden er herkenbare beelden getoond.

Bankhelpdeskfraude | Den Haag

Op donderdag 17 februari wordt een 83-jarige mevrouw uit Den Haag het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Een nepbankmedewerkster doet bij het slachtoffer in haar woning aanpassingen in haar computer. Ze zet geld van haar spaarrekeningen over naar haar betaalrekeningen en verhoogt haar opnamelimiet. In totaal is er voor ruim 2600 euro opgenomen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze pinster.

Bankhelpdeskfraude en pinnen | Doetinchem & Den Haag

Op donderdag 20 januari wordt een 59-jarige man uit Doetinchem gebeld door een nepbankmedewerker, met de mededeling dat iemand bij zijn rekening kon komen. Deze nepbankmedewerker heeft daarop de controle over zijn bankrekening overgenomen. Uiteindelijk wordt er voor ruim 47.000 euro van zijn rekening gehaald. Een groot deel wordt doorgesluisd naar weer een andere rekening, maar er wordt ook 500 euro gepind bij een geldautomaat aan de Vaillantlaan in Den Haag. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee pinners.

Winkeldiefstal | Zoetermeer

Uit een kledingwinkel aan de Promenade in Zoetermeer neemt op zaterdag 11 december een winkeldief spullen mee die hij eerst bij elkaar op een rek hangt. Daarna trekt hij de prijskaartjes van de kledingstukken en controleert of er geen beveiligingsmiddelen aan zitten. Vervolgens stopt hij de kleding in een grote tas en loopt zonder betalen de winkel uit.

Hebt u informatie over een van de zaken?

