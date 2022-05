Getuigen gezocht overval drogist Goudsesingel

Rond 19.50 uur belde de medewerker van de drogist aan de Goudsesingel in Rotterdam de politie. De overvaller was toen net de winkel uit gevlucht. Hij kon onder bedreiging van een mes een nog onbekend geldbedrag buit maken. Agenten startten een onderzoek op. De overvaller is niet meer in de omgeving aangetroffen.



Signalement

We zijn op zoek naar een man met een donkerbruine huidskleur, hij droeg een mondkapje en een zwarte jas met capuchon. Mogelijk had hij een grijze vuilniszak bij zich.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande manieren.