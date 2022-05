Vermeend militielid verbonden aan Syrisch regime aangehouden in Kerkrade op verdenking van oorlogsmisdaden

De verdachte wordt beschuldigd van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Ook wordt hij ervan beschuldigd te hebben deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk heeft internationale misdrijven te plegen. Onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie gaf aanwijzingen dat de verdachte in januari 2013 betrokken was bij de gewelddadige arrestatie van een burger, die later in gevangenschap gemarteld werd.

Pro-regime militie Liwa al-Quds

De verdachte zou deel uit gemaakt hebben van de pro-regime militie Liwa al-Quds, die nauw samenwerkt met de Syrische inlichtingendiensten en de Russische krijgsmacht. Liwa al-Quds is opgericht in het Palestijnse vluchtelingenkamp al Nayrab in de buurt van Aleppo, gelegen in het Noorden vlakbij de Turkse grens. Het dichtbevolkte al-Nayrab kamp, waar de verdachte ook geboren werd, is strategisch gelegen vlakbij een vliegveld. Daardoor werd er na het uitbreken van de oorlog veel gevochten. Milities in het kamp werden bewapend door het Syrische regime. In 2013 gingen de milities op in Liwa al-Quds. In januari 2013 zou de verdachte samen met andere leden van zijn eenheid, de Syrische militaire veiligheidsdienst en de inlichtingendienst van de luchtmacht in het al-Nayrab kamp een burger in diens woning hebben opgepakt. De burger werd tijdens de arrestatie mishandeld en later naar een gevangenis van de Syrische luchtmacht inlichtingendienst gebracht, waar hij gefolterd zou zijn.

Verdenking misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven

De oorlog in Syrië duurt inmiddels al elf jaar. Het conflict begon in 2011 met vreedzame protesten tegen het Assad-regime en heeft inmiddels zo’n 400.000 levens gekost. De Syrische overheid en milities hebben zich volgens de Verenigde Naties op grote schaal schuldig gemaakt aan schendingen van mensenrechten en het oorlogsrecht. De milities waren een belangrijke schakel in een wijdverspreide en systematische aanval op de burgerbevolking. Ze werden bijvoorbeeld ingezet om demonstraties van burgers neer te slaan, en om burgers op te pakken. Volgens het Openbaar Ministerie kan Liwa al-Quds worden aangemerkt als criminele organisatie die tot doel heeft het plegen van internationale misdrijven. Eerder werd Islamitische Staat al aangemerkt als een dergelijke criminele organisatie.

De verdachte wordt vrijdag 27 mei 2022 in Den Haag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Woordvoering: Landelijke Eenheid