Politie koopt bedrijfsgebouwen in Nieuwegein

De politie wil de huisvesting toekomstbestendiger maken. Zowel functioneel, kwalitatief als financieel. Dit betekent dat de politie dure huurpanden wil afstoten. Met aflopende huurcontracten van enkele panden in zicht is de aankoop van de bedrijfsgebouwen aan Ringwade een logische stap. Op termijn wordt een aanzienlijke besparing behaald van circa 50% op de huidige exploitatiekosten.

Anders Werken

Aan Ringwade worden diverse grote gebruikersgroepen binnen de politie gehuisvest. Door de uitrol van het Anders Werken-programma worden de ruimtes ingevuld met flexibele werkplekken en faciliteiten aan politiemedewerkers die centraal in het land willen samenwerken, vergaderen of elkaar willen ontmoeten. Hiermee organiseert de politie betere samenwerkings- en ontmoetingsfaciliteiten in eigen beheer.

Vervolgstappen

Eén toren is al in gebruik door de politie. De twee andere torens worden op het moment verhuurd. Na afloop van de huurcontracten zullen deze torens ook door de politie zelf in gebruik worden genomen.