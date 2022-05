Politie vindt meer dan 100 pallets met daarin vermoedelijk heroïne verstopt

Naar aanleiding van een lopend onderzoek vielen rond de middag meerdere politieteams twee bedrijfspanden binnen op het bedrijventerrein in Oudewater. In dat onderzoek kwam informatie naar boven dat er op deze locaties mogelijk sprake zou zijn van strafbare feiten. In en rondom de panden stonden veel pallets met stenen. In 108 daarvan lijken rollen verstopt met daarin heroïne. De pallets zijn vandaag geruimd. Nader onderzoek moet nog vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van verdovende middelen.

Aanhoudingen

Tijdens de inval in de doorzochte panden waren er drie mannen aanwezig die direct zijn aangehouden. Ook rijdt er op dat moment bij het pand een bus weg met twee inzittenden. Zij zijn staande gehouden en gearresteerd. De vijf mannen worden verdacht van mogelijke betrokkenheid. Vier hen, met de leeftijd van 48, 30, 28 en 26 jaar, hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De vijfde is een 48-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Bij doorzoeking van zijn woning is vermoedelijk zo'n 30 kilo aan heroïne in beslag genomen. De vijf verdachten zitten momenteel in vast.

Ondermijning

Criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Dit noemen we ondermijning. Door ondermijning gezamenlijk aan te pakken, kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maken we wijken en buurten – en ook dit bedrijventerrein – weer veiliger.

Ben je op een bedrijventerrein en zie je zelf iets merkwaardigs? Zijn de openingstijden beperkt, lijkt het meer op een ontmoetingsplek of zie je weinig klandizie? Meld het dan bij de politie door te bellen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.