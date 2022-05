Betrapte woninginbreker steelt fiets en probeert tevergeefs te vluchten

Tilburg - Een inbreker had het woensdag 25 mei voorzien op een woning aan de Keizersakker. De bewoner betrapte hem en zette de achtervolging in. De politie hield de 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan.