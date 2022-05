Aanhoudingen naar aanleiding van rellen Helmond Sport - FC Den Bosch

Agressieve en dreigende situatie

Na afloop van de wedstrijd in Helmond zochten supporters van de twee voetbalclubs elkaar op. Er ontstond een agressieve en dreigende situatie. Door een forse inzet van agenten die in linie tussen de supporters stonden, lukte het om de situatie onder controle te krijgen.

Mishandeling en bedreiging van agenten

Tijdens de rellen richtte de agressie zich ook tegen de politie. Er werd met straatstenen, vuurwerk en drankblikjes naar agenten gegooid. Ook gebruikten supporters broekriemen om politiemensen en politiehonden te slaan en zijn van zes politievoertuigen ramen ingegooid. Vanzelfsprekend heeft dit geweld veel impact gehad op de betrokken collega’s.

Vervolg

Onder andere op basis van beschikbare camerabeelden konden vandaag de eerste raddraaiers worden opgepakt. Naast het bekijken van de camerabeelden wordt ook onderzoek gedaan naar de beelden van bodycams van onze agenten. We sluiten daarom niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Mogelijk worden de beelden in een later stadium openbaar gemaakt. Wil je voorkomen dat jij hierop herkenbaar te zien bent? Meld je dan nu bij de politie.