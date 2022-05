Getuigen gezocht van autobrand

Door de verschillende eigenaren is aangifte gedaan en hen is slachtofferhulp aangeboden.

De politie vermoedt brandstichting en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Er wordt een technisch onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden via 0900-8844, of hun informatie en camerabeelden te delen via het tipformulier.

2022103137