Recherche zoekt getuigen overval bouwmarkt

Die avond liep een medewerkster van de winkel rond 21.00 uur in het gezelschap van een beveiliger, met een tas met daarin geldcassettes van de buitenlocatie van de winkel, richting het hoofdgebouw. Precies op dat moment rijdt een motorscooter met daarop twee personen de parkeerplaats op. De bijrijder springt van het voertuig af en pakt onder bedreiging van een vuurwapen de tas van de medewerker af. Als de overvaller met de buit terug rent naar zijn medeverdachte op de motorscooter werkt de beveiliger hem – met gevaar voor eigen leven - tegen de grond. De verdachte op de motorscooter besluit de worsteling die vervolgens ontstaat niet af te wachten en kiest eieren voor zijn geld door in zijn eentje op de vlucht te slaan. Het lukt de beveiliger samen met andere collega’s en omstanders om de verdachte onder controle te houden tot de politie arriveert. De beveiliger raakte gewond. Hij is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

De aangehouden verdachte is een 21-jarige man uit Almere. De recherche doet onderzoek naar de medeverdachte die op de vlucht is geslagen. Van hem is op dit moment nog geen duidelijk signalement bekend. Wel is duidelijk dat de twee verdachten al enige tijd voor hun poging overval vlak tegenover de ingang van het parkeerterrein hebben staan wachten op hun motorscooter. Rechercheurs komen daarom graag in contact met mensen die dit mogelijk hebben gezien en die informatie over de bestuurder en/of de motorscooter hebben. Ook informatie over de vlucht van de verdachte is welkom. Indien mensen de beschikking hebben over dashcambeelden dan hoort de recherche dat ook graag. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 aan de recherche in Amsterdam-West, onder vermelding van het nummer: 2022106912. Het is ook mogelijk om informatie rechtstreeks te delen met de rechercheurs via onderstaand formulier. Liever anoniem informatie delen? Dat kan zowel telefonisch als digitaal via Meld Misdaad Anoniem. Kijk voor meer informatie op www.meldmisdaadanoniem.nl