22-jarige verdachte aangehouden na steekincident Schoutstraat

Een groep jongeren stond omstreeks 1 uur in de nacht bij het politiebureau in Spijkenisse om aan te geven dat er een steekincident had plaatsgevonden op de Schoutstraat. Ook twee slachtoffers stonden met verwondingen aan het bureau. Zij zijn in het ziekenhuis behandeld aan deze verwondingen. Getuigen gaven aan dat ze wisten wie de dader was, waarop de politie kort daarop een verdachte kon aanhouden op Appelgaard. Het gaat om een 22-jarige man uit Spijkenisse.

Getuigen gezocht

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die meer weten over het incident. Zo wordt er onderzocht wat de toedracht het incident is. Ook camerabeelden zijn welkom. Heeft u meer gezien? Geef het door aan de politie via de onderstaande opties.