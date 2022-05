Onrustig in Rotterdam-Centrum na finale AS Roma - Feyenoord

Bron afbeelding: MediaTV

In aanloop naar en tijdens de wedstrijd was de sfeer goed. Na afloop vertrok het merendeel van de teleurgestelde fans direct naar huis. In het algemeen verliep deze uitstroom prima. In het centrum ontstonden op verschillende locaties opstootjes en werden vernielingen aangericht. Ook werd er met vuurwerk en fakkels gegooid. De veroorzaakte schade wordt in kaart gebracht. Korte charges van de Mobiele Eenheid waren nodig om de rust te herstellen, waarbij ook de waterwerpers zijn ingezet. Twee agenten raakten gewond, door een gegooid glas en een steen. Ze zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Kort na middernacht keerde de rust terug.

Beelden gevraagd

Tot nu zijn 72 mensen aangehouden. Om de identiteit van nog niet aangehouden verdachten te achterhalen, worden camerabeelden veilig gesteld. We kunnen daar hulp van publiek bij gebruiken. Dus deel beelden op www.politie.nl/upload en tip via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem melden kan ook.