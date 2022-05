Politie houdt 32-jarige verdachte aan na schietincident Hoekse Hillweg

In de nacht van woensdag op donderdag omstreeks half 1 in de nacht kreeg de politie een melding binnen van een schietincident. De verdachte was toen al overmeesterd door een aantal getuigen. Agenten troffen op de Hoekse Hillweg een slachtoffer aan die gewond was aan zijn been. Hij is met de verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 32-jarige verdachte uit Hoek van Holland is aangehouden. Het vuurwapen is in beslag genomen.

Getuigen gezocht

Het is nog niet duidelijk wat er precies heeft afgespeeld vooraf aan het incident. De politie spreekt op dit moment met getuigen. Heeft u zelf meer informatie over het incident? Dan ontvangen wij die graag. Ook camerabeelden zijn welkom. U kunt de informatie doorgeven via de onderstaande opties.