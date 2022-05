Politie Tholen pakt verkeersoverlast aan

In de maand mei hield de politie op het eiland Tholen zeker vier snelheidscontroles, onder andere op de Ten Ankerweg in Tholen. De laatste controle was vorige week donderdag (19 mei) op de N286 tussen Sint Maartensdijk en Stavenisse. Tijdens deze controle werd de snelheid gemeten van bijna vijfhonderd voertuigen. Hiervan waren ruim 40 procent, namelijk 204 bestuurders in overtreding. Zij ontvangen een bekeuring. De hoogst gemeten snelheid was 110 kilometer per uur. Op deze provinciale weg is de maximale snelheid 60 kilometer per uur. De komende tijd volgen in de gemeente Tholen nog meer controles met radarapparatuur.