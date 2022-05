Grote hoeveelheid hennep in woning aangetroffen

Het begon met een anonieme tip dat er in een woning van een appartementencomplex aan de Bolkensteeg ‘verdachte praktijken’ plaats zouden vinden. Vreemde mensen parkeerden op rare tijdstippen bij het complex en liepen met spullen naar dezelfde woning. Naar aanleiding van deze tip en andere meldingen van overlast werd er een onderzoek opgestart. Al snel rees het vermoeden bij het team dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van overtreding van de Opiumwet.

Aanhoudingen

Op woensdag 25 mei 2022 was er een actiedag in dit onderzoek. Er werd gewacht met binnenvallen tot er mensen in de woning waren. Om 13.45 uur waren er drie mannen in de woning. Op het moment dat de politie arriveerde probeerden ze nog weg te komen maar konden buiten worden aangehouden. Twee verdachten uit Oosterhout van 31 en 25 jaar en een Fransman van 26 jaar werden opgepakt. In de woning vonden de agenten 57 kilo hennep en 13 kilo hasj. Ook is er geld gevonden.

Melden helpt

Ziet u in uw omgeving een verdachte situatie. Vreemde auto’s in uw straat op rare tijdstippen waaruit spullen geladen worden en overlast geven. Vreemde geur in uw omgeving. Toestroom van brommertjes die maar kort bij een woning zijn. Iemand in uw straat heeft in verhouding wel een hele dure levensstijl. Zo zijn er verschillende zaken die op kunnen vallen of de aandacht trekken. Schroom niet om dat te melden eventueel anoniem. Zo kunnen we uw woonomgeving ook veiliger maken.

Melden kan:

- via de banners onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M