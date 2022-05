Bestuurder onder invloed aangehouden

Rond 15.50 uur reden agenten over de Hart van Brabantlaan en zagen een snorfietser rijden. De tenaamgestelde en de bestuurder leken niet overeen te komen, waardoor de agenten besloten om de bestuurder te controleren. De bestuurder zag de agenten en vertoonde ontwijkend gedrag door diverse routes te pakken die niet logisch waren. Agenten konden de man uiteindelijk staande houden op de Professor Gimbrerelaan. De 39-jarige man had geen identificatiebewijs bij zich en leek onder invloed van verdovende middelen. De man verklaarde drugs gebruikt te hebben. Hij is daarop aangehouden door de agenten. De man weigerde om een bloedproef te laten doen, daarop is zijn rijbewijs ingevorderd.