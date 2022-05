In buitengebied Helvoirt aangetroffen man overleden

Een passant meldde die vrijdagochtend kort na half acht dat er een man op een bospad aan de Margriet naast een auto lag, waarvan het vermoeden was dat hij onwel was geworden. Gealarmeerde hulpdiensten waren snel ter plaatse en de man werd naar een ziekenhuis vervoerd. Hij bleek zwaargewond te zijn en op basis van het eerste onderzoek rees het vermoeden dat de man mogelijk het slachtoffer was van een misdrijf. Echter is er ook nu nog veel onduidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld en hoe lang de man daar gelegen heeft. Eén bepaald scenario is daarin nog niet te benoemen. Wij blijven daarom terughoudend met het delen van veel detailinformatie over de aangetroffen sporen en onze bevindingen. Dit zou ons onderzoek op een later moment kunnen frustreren.



Onderzoek

Het onderzoek naar wat er met de man is gebeurd gaat onverminderd door en wordt onderzocht door een team grootschalige opsporing. Komend weekend zal sectie op het lichaam van de man plaatsvinden. Afgelopen woensdag doorzocht de mobiele eenheid het gebied in de omgeving van de plaats waar de man en zijn auto aan de Margriet werden aangetroffen. Zij zochten in opdracht van het onderzoeksteam naar alle sporen of aanwijzingen die ons kunnen helpen in het onderzoek. Over eventuele resultaten van dit onderzoek doen we vooralsnog geen uitlatingen.



Getuigen

Wij komen nog steeds graag in contact met mensen die mogelijk informatie hebben over wat er met het slachtoffer is gebeurd. Het kan zijn dat u die dag in de omgeving iets heeft gezien en dat nog niet met ons heeft gedeeld. Doe dat dan alsnog! Misschien slaat u aan op de opvallende zwarte auto met het rood/roze dak? Iedereen die denkt informatie te hebben dat ons kan helpen in het onderzoek roepen we op dit met ons te delen. Ook informatie die onbelangrijk lijkt te zijn, kan uiteindelijk de doorslag geven. Bel met uw informatie met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem via de M-lijn, 0800-7000.