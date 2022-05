Grote vechtpartij op kermis Anton de Komplein: politie zoekt getuigen en mogelijke gewonden

Amsterdam - Vrijdagavond 27 mei 2022 heeft er op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost een vechtpartij plaatsgevonden. Er was daar een kermis gaande en er zou een grote groep personen bij de vechtpartij betrokken zijn geweest. De politie kon ter plaatse twee verdachten aanhouden. Omdat nog niet helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd is en wie hier bij betrokken zijn geweest, spreekt de recherche graag met getuigen. Daarnaast wil de recherche weten of er mogelijk gewonden zijn gevallen, bij het incident is namelijk een vermoedelijk ongewild schot gelost.