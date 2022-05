Woning Poortugaal beschoten

De bewoonster lag te slapen toen zij om 2.40 uur wakker schrok van twee harde knallen. Toen ze ging kijken, bleek er twee keer geschoten te zijn in haar voordeur. Daarop belde zij de politie.



De Forensische Opsporing heeft sporen veilig gesteld en de politie doet onderzoek naar beschikbare camerabeelden. Heeft u in de Sleedoorn of de omgeving daarvan beschikking over een deurbelcamera of dashcam en is daar tussen 2 en 3 uur zaterdagochtend iets op te zien? Dan vragen wij u contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via het tipformulier onder dit bericht.