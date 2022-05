Camerabeelden gezocht van vechtpartij

Een 24 jarige man en een 29 jarige man kwamen van een tankstation aan de Van Grobbendoncklaan en raakten in gevecht op de Geulweg. Het is onduidelijk of de ene man de andere probeerde te beroven en waarom beide mannen in gevecht raakten. Mogelijk is er ook een derde man bij betrokken geweest, die is vertrokken voordat de politie ter plaatse was.

Getuige oproep

De politie doet buurtonderzoek en is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Maar we zoeken ook getuigen die misschien iets gezien of gehoord hebben. Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.

Je kunt informatie en / of camerabeelden ook uploaden via onderstaande tipformulier.