Politie zoekt getuigen en beelden van brandstichting Gorinchem

Eén of meerdere daders stichtten rond 04.55 uur brand bij de buitendeur van een opslagruimte die onder drie appartementen is gelegen. Tegelijkertijd werd door de ruit van een andere deur een voorwerp naar binnen gegooid dat had vlam had moeten vatten, maar dat niet ontbrandde. De vlammen bij de deur naar de opslagruimte werden snel gedoofd door een gealarmeerde buurtbewoner. Deze toegangsdeur en een geparkeerde motorfiets raakten beschadigd. Niemand raakte gewond.



Enorme gevolgen

Als het voorwerp tot ontbranding was gekomen en als de alerte buurtbewoner had doorgeslapen, was er mogelijk een grote brand ontstaan en hadden de gevolgen enorm kunnen zijn. De politie wil deze zaak dan ook graag oplossen.

Heeft u voorafgaand, tijdens of na de brandstichting iets verdachts gezien? Beschikt u over beelden die de politie helpen in het onderzoek, bijvoorbeeld van een bewakingscamera, of dashcam? Bel de politie op 0900-8844 en deel uw informatie. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.