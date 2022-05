Man aangehouden na steekincident; getuigen gezocht

Rond 18:30 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij, nadat een gewonde man zich meldde bij een hotel op de Parallelweg. Hij zou kort daarvoor een conflict hebben gehad met meerdere personen op de Gorterstraat. Hierbij zou hij door een man zijn gestoken met een scherp voorwerp. De politie stelde een onderzoek in en kon op basis van het signalement kort daarna op de Binnenhaven een verdachte aanhouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.



Getuigenoproep

Voor het onderzoek is de recherche nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u even voor 18:30 uur het conflict op de Gorterstraat gezien? Heeft u een camera bij uw bedrijf, woning of auto en beelden van het steekincident of mogelijke betrokkenen. Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de recherche via telefoonnummer 0900-8844, bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of stuur u beelden en tips direct via het tipformulier.



2022105987