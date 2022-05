Vrouw aangehouden in onderzoek woningoverval

De verdachte heeft mogelijk ook een rol gespeeld bij diverse woningovervallen in West-Friesland die in de periode tussen 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. Na diverse verhoren werd de vrouw op vrijdag 27 mei voorgeleid voor de rechter-commissaris en daarna onder schorsende voorwaarden in vrijheid gesteld.



De 39-jarige Rotterdamse blijft verdachte in deze zaak.



2021122015