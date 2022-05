Aanhoudingen in openlijk geweldzaak

Op 23 april 2022 om 01.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een vechtpartij in het winkel- en horecagebied rondom de Markt. De agenten die ter plaatse kwamen troffen een groep mannen aan die kleding droegen van eenzelfde motorclub(OMG). Meerdere getuigen gaven aan dat een aantal personen van de groep vernielingen en een mishandeling hadden gepleegd in een horecagelegenheid. Op dat moment was nog onvoldoende duidelijk welke personen verdachten waren en werden er derhalve geen aanhoudingen verricht.

Aanhoudingen

Er werd direct gestart met een onderzoek om de identiteit van de verdachten te achterhalen. Zo kwam de politie aan de identiteit van in ieder geval twee verdachten. Op maandag 30 mei 2022 in alle vroegte zijn een 29-jarige man uit Bergen op Zoom en een 40-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten en het onderzoek wordt voortgezet. De verdachten worden strafrechtelijk vervolgd. Daarnaast onderzoekt de gemeente Etten-Leur welke bestuurlijke maatregelen kunnen worden ingezet om herhaling te voorkómen. De politie, gemeente en horeca werken samen om het uitgaan in Etten-Leur veilig en gezellig te houden.