Man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dood 51-jarige man

Epe - Maandagmiddag 30 mei is een 29-jarige man uit Zwolle aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 51-jarige man uit Noordwijk. Het slachtoffer is maandagmiddag in een woning aan de Pandersakker in Epe aangetroffen.