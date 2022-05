Twee aanhoudingen in zaak overleden hond met tie-wrap om de voorpoten

Zwolle - De politie heeft twee personen aangehouden in het onderzoek naar een overleden hond. Op 3 juni 2021 werd na een melding een dode hond gevonden in het Zwolle-IJsselkanaal in Zwolle. Opvallend was dat de voorpoten van de hond waren vastgebonden met een tie-wrap en het vermoeden ontstond dat de hond levend in het water is gegooid en toen is verdronken. De vondst zorgde destijds voor onrust en veel verontwaardiging.