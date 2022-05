Inbrekers komen niet ver

Kort na middernacht kreeg de politiemeldkamer via 112 een melding heterdaad inbraak woning aan ’t Paadje in laren. Direct werd al het beschikbare personeel die kan top gedirigeerd en een gedeelte van de wijk werd afgezet. Agenten gingen te voet de tuinen in en ontdekten dat de verdachten die allen bivakmutsen droegen waren weggerend richting de Zevenend. De agenten zagen kort daarop de drie verdachten hard wegrennen. Via de Melkweg richting de Caliskap kon uiteindelijk één van de verdachten worden overmeesterd. Een tweede verdachte trachtte zich te verstoppen in een tuin. Hij werd echter door de agenten betrapt en ook aangehouden. Een derde verdachte wist ondanks een uitgebreide zoektocht waarbij ook een politiehond werd ingezet niet meer achterhaald worden. De aangehouden verdachten zijn 25 en 27 jaar en komen respectievelijk uit Den Haag en Hilversum. Zij komen in de politiesystemen veelvuldig voor ter zake woninginbraken.



Bel 112 als u ziet dat ergens wordt ingebroken

Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.



