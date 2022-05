Belangrijke getuige van mishandeling gezocht en meer zaken in Team West

Overval telecomwinkel | Den Haag

Op vrijdag 1 april rond 11.20 uur is een telecomwinkel aan de Kritzingerstraat in Den Haag door vier personen overvallen. Het winkelpersoneel werd bedreigd met steekwapens, waarna de vitrines werden ingeslagen om daar de telefoons uit weg te nemen. De overval duurde ongeveer 30 seconden en met de meegebrachte tasen vluchtten de overvallers de winkel uit. Na de overval konden er al drie verdachten worden aangehouden en het onderzoek naar de vierde verdachte is nog in volle gang. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze vierde verdachte. Beelden van deze verdachte zijn op donderdag 12 mei al getoond in het Politie Media Lab, die in het Transvaalpark in Den Haag stond.

Winkeldiefstal | Zoetermeer

Op maandag 25 april heeft er in een filiaal van een supermarkt aan de Westwaarts in Zoetermeer een winkeldiestal plaats gevonden. In de supermarkt werd een lege winkelwagen met daarin een handscanner met een totale winkelwaarde van 204,63 euro aangetroffen. Het merendeel daarvan komt voor rekening van dure vleesproducten. In de uitzending worden camerabeelden getoond van een man die een grote hoeveelheid dure vleesproducten pakt en in de winkelwagen legt. Even later is op de beelden te zien dat deze winkeldief de vleesproducten in een boodschappentas doet.

Mishandeling conducteur | Alphen aan den Rijn

Een conducteur sprak maandag 28 februari rond 23:05 uur in een trein op het traject Leiden CS - Utrecht CS een zwartrijder aan. De trein reed op dat moment tussen station Leiden Lammenschans en station Alphen aan den Rijn. De zwartrijder werd verbaal agressief ten opzicht van de conducteur. Een passagier (getuige) ging tussen de conducteur en zwartrijder in staan en trachtte de boel te sussen. Kort daarna stopte de trein op station Alphen aan den Rijn. De zwartrijder stapte uit en gaf de conducteur een vuistslag. De conducteur heeft behoorlijk letsel overgehouden en moet de komende tijd nog twee keer geopereerd worden. De getuige heeft zijn gegevens genoteerd in het notitieboekje van de conducteur. Omdat het boekje onder het bloed zat, heeft de conducteur het weggegooid. Inmiddels is de verdachte van de mishandeling aangehouden, maar is het rechercheteam op zoek naar deze belangrijke getuige. De getuige was ongeveer 30 jaar oud, had een gekleurde jas aan en droeg witte 'oortjes'. In de uitzending doen we een getuigenoproep.

